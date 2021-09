Diverbio Lega Serie A-Mourinho: “Rispetto per i giornalisti!”

Alla fine della partita tra Lazio e Roma, c’è stato un diverbio tra il delegato della Lega Serie A e José Mourinho

Il derby tra Lazio e Roma è finito tra le polemiche, non solo per l’arbitraggio di Guida e per il VAR di Irrati. José Mourinho ha avuto un diverbio anche con il delegato della Lega Serie A, per quanto riguarda le domande da ricevere in conferenza stampa. “Dovete avere rispetto dei giornalisti“, sono queste le parole dell’allenatore della Roma al delegato della Lega, che richiedeva ai giornalisti presenti di uscire e inviare le domande via SMS su richiesta della Lazio.