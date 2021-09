All-In Juventus, super acquisto per 70 milioni di euro

La Juventus pensa al futuro e sul mercato ha già scelto il bomber su cui puntare la prossima estate: si scatena l’asta

Massimiliano Allegri chiede di più a tutta la Juventus per risollevarsi dopo un difficile avvio di stagione. Anche ai suoi attaccanti: Morata è partito bene, Kean ha mosso il tabellino, Dybala è il centro di gravità tecnico dei bianconeri. Dai loro gol passeranno le ambizioni dei piemontesi, che però guardano già al futuro. Là davanti, l’intenzione è andare a caccia di un pezzo da novanta nella prossima estate. Il nome su cui puntare tutto è stato già scelto.

Juventus, tutto su Vlahovic in estate: corsa a quattro

E’ Dusan Vlahovic, protagonista assoluto lo scorso anno con la Fiorentina, partito a mille anche in questa stagione e deciso a confrontarsi da pari a pari con i top di gamma del ruolo. Con i viola, il serbo non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Ecco perché la prossima estate potrebbe scatenarsi l’asta per lui. In Toscana chiedono almeno tra i 60 e i 70 milioni per lasciarlo partire. Secondo ‘Tuttosport’, la corsa potrebbe essere a quattro: oltre alla Juventus, in gara anche Liverpool, Tottenham e Atletico Madrid. Fidando nel fatto che Real Madrid e Psg non intervengano, ‘spartendosi’ Mbappe e Haaland.