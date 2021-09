Calciomercato Juventus, Allegri boccia Bentancur | Scambio in Serie A

La Juventus vince ancora ma non convince del tutto la prova di Rodrigo Bentancur che con Allegri non decolla. Futuro da stabilire: idea di scambio

La Juventus vince la sua seconda gara di fila superando per 3-2 la Sampdoria in una sfida che ha visto i bianconeri avanti sin dall’inizio gestire poi il vantaggio accumulato. La compagine di Allegri continua però ad incassare un quantitativo preoccupante di reti, e a centrocampo soffre in determinate fasi della partita. Ancora non convince del tutto Rodrigo Bentancur che dopo la bocciatura all’intervallo contro lo Spezia ha avuto un’altra chance contro i doriani, offrendo una prova sufficiente ma non esaltante soprattutto sul lungo periodo. L’uruguaiano infatti non sembra ancora entrato del tutto nei meccanismi tattici dello stesso Allegri ed è chiamato a farlo in fretta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Bentancur non convince: suggestione Luis Alberto

La Juventus è ancora ben lontana dall’ammirare la miglior versione di Bentancur, vista sotto la gestione Maurizio Sarri. Secondo quanto sottolineato da ‘Calciomercatoweb.it’, proprio con l’ex allenatore bianconero potrebbe nascere un suggestivo scambio di mercato con protagonista il centrocampista juventino. In questo quadro Bentancur potrebbe finire alla corte di Sarri alla Lazio, col quale gli piacerebbe anche tornare a lavorare, con Luis Alberto a fare la strada inversa in direzione Torino. Anche lo spagnolo infatti, al netto di qualche prestazione positiva, non è ancora entrato al meglio negli schemi del nuovo allenatore, ben diversi da quelli di Inzaghi. Qualche malumore potrebbe iniziare a serpeggiare in Luis Alberto, scontento anche al momento del cambio durante il derby contro la Roma.