In casa Inter è esploso nuovamente il ‘caso’ portiere dopo gli ultimi errori di Handanovic. Spunta una pazza idea dalla Juventus

La gara pareggiata dall’Inter contro l’Atalanta ha posto nuovamente sul banco degli imputati capitan Samir Handanovic, che dopo l’ottima prova di Firenze incappa in un altro errore, questa volta contro i bergamaschi di Gasperini. Imprecisione importante quella dello sloveno nella circostanza che ha portato al secondo gol degli ospiti firmato da Toloi, che ha inevitabilmente portato anche ad una serie di reazioni da parte dei tifosi. Riemerge quindi la questione del futuro della porta di Inzaghi con Onana favorito per il prossimo futuro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, flop alla Juventus | Paratici lo porta al Tottenham

LEGGI ANCHE >>> Rinnovo Vlahovic tutto pronto: l’annuncio di Barone

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, pazza idea per il dopo Handanovic: suggestione Szczesny

Al netto del profilo del camerunense, che al momento pare essere in pole position per raccogliere l’eredità di Handanovic, non mancano anche altre particolari suggestioni. Secondo quanto sottolineato da ‘InterLive.it’, alla dirigenza dell’Inter potrebbe essere offerto, da alcuni intermediari, pure Szczesny vecchio pallino di Marotta. Sembra però destinata a restare solamente una particolare suggestione, visto anche il pesantissimo ingaggio da ben 7 milioni di euro, senza contare la rivalità con i bianconeri.