Spezia-Milan, tifosi rossoneri infuriati: “Fuori rosa!”

Non poche difficoltà per il Milan nel primo tempo contro lo Spezia: un giocatore rossonero finisce nel mirino dei tifosi

Siamo giunti all’intervallo di Spezia-Milan, match valevole per la sesta giornata di Serie A. Non poche difficoltà per i rossoneri in questo primo tempo, con il risultato ancora fermo sullo 0-0. I padroni di casa stanno dando del filo da torcere alla squadra di Pioli, che vuole vincere ancora per mantenere il passo al vertice della classifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non è piaciuta particolarmente la prima frazione di gioco di Franck Kessie. L’ivoriano, per il quale resta una situazione critica sul tema rinnovo, è finito al centro delle critiche dei tifosi sui social per via di un atteggiamento secondo molti sbagliato.

Ecco alcuni esempi su Twitter.

Partita fastidiosa…#Kessie dovrebbe smetterla di passeggiare scazzato x il campo e cominciare a recuperare palloni a centrocampo…

Maldini Junior un po’ leggerino… non siam ad un balletto di danza classica qui… #SpeziaMilan — Pierangelo Orizio (@pierangelo1982) September 25, 2021