Non smette di pensarci: lo sprint per il futuro di Pirlo

Il futuro di Andrea Pirlo resta in bilico. La strategia del presidente potrebbe vedere ancora al centro dell’intrigo per la panchina

Al Barcellona, ormai è chiaro, c’è odore di rivoluzione. E, si sa, le rivoluzioni partono dai comandanti e per quanto riguarda il calcio dagli allenatori. È così che in casa blaugrana in molti non aspettano altro che l’addio di Ronald Koeman, ormai sempre più lontano dalla permanenza in Catalogna. La lista dei candidati è ben fornita e tra i nomi che stanno circolando con insistenza negli ultimi giorni, c’è certamente Andrea Pirlo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> La decisione di Pochettino su Donnarumma fa felice la Juventus

Dalla Spagna, non smettono di accostare l’ex Juventus alla panchina del Barcellona. ‘ABC’, infatti, anche oggi, sostiene come l’allenatore sia tra i profili preferiti del presidente Joan Laporta. Un’investitura di rilievo per il futuro del tecnico, reduce dall’esperienza non proprio esaltante sulla panchina della Juventus. Secondo il quotidiano, l’ex Brescia non è uscito dalla lista dei candidati e resta un nome che piace non poco al presidente, anche rispetto a Xavi.

LEGGI ANCHE >>> “Negativismo eccessivo”: Sarri fa parlare i numeri prima del derby

Pirlo per la panchina del Barcellona: rumors dalla Spagna e futuro

Pirlo, dunque, resta un candidato buono, ma vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, le gerarchie che attualmente vigono per la panchina del Barcellona. Xavi e Roberto Martinez restano, infatti, in primissima fila, mentre la candidatura di Antonio Conte non è compatibile con l’attuale situazione in casa blaugrana. E intanto, in Spagna, non si smette di pensare a Pirlo.