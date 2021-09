Milan, idee chiare: Theo vuole restare, obiettivo rinnovo

Protagonista nell’ultimo turno di campionato, Theo Hernandez ha chiare le proprie idee: il francese vuole restare al Milan

Contro il Venezia mercoledì sera ha trovato il suo 16esimo gol in 87 presenze con la maglia del Milan tra campionato e coppe. Numeri che fanno impressione soprattutto se si considera il ruolo. Theo Hernandez si rivela sempre più una pedina fondamentale per il Milan di Stefano Pioli. Esploso in rossonero dopo alcuni prestiti in Spagna, il francese è contentissimo della sua esperienza milanista e la sua speranza è che possa durare il più a lungo possibile.

Al giocatore restano tre anni di contratto, ma come riferito da ‘As’, il club rossonero starebbe pensando già ad un prolungamento, per evitare di farsi trovare impreparato e di rivivere i casi Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. I negoziati ancora non sono iniziati, ma il giocatore desidera restare a Milano e sarebbe ben felice di continuare la sua avventura rossonera. Il suo nome è stato recentemente accostato al Paris Saint-Germain, ma lasciare il Milan non sembra rientrare nei piani del laterale francese.