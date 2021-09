Lazio-Roma, Totti svela il ‘segreto’ del derby ed esalta Pellegrini

Totti parla alla vigilia del Derby tra Lazio e Roma ed esalta anche le qualità di Lorenzo Pellegrini

Alla vigilia di Lazio-Roma, derby della 6a giornata di Serie A, Francesco Totti ha fatto il punto sul momento dei giallorossi: “Quello che conta è il campo, la motivazione, la voglia di vincere. Se hai due tecnici di questo calibro, sai che sarà un bel derby da vedere – le parole alla Lega calcio riportate da ‘Ansa’ – Con Mourinho in panchina è tutto in più. E’ uno che ti aiuta, ti motiva, ti stimola, ti fa dare tutto e in una città come Roma penso sia la cosa più importante”.

Francesco Totti ha proseguito la sua disamina: “Per me il derby era una partita particolare, si viveva diversamente da tutte le altre città, io soffrivo molto. Pellegrini e Abraham? Lorenzo ha qualcosa in più rispetto agli altri, Roma poi è una piazza difficile. Tammy invece è formidabile. E’ stato un acquisto top, è un ragazzo molto predisposto a dare un contributo alla squadra. Nella piazza di Roma un giocatore come lui che mostra attaccamento è fondamentale”.