Juventus-Chelsea, che tegola: il difensore rischia la Champions

Tegola importante in vista di Juventus-Chelsea in programma mercoledì sera all’Allianz Stadium

Mercoledì sera Juventus e Chelsea si affronteranno in una delle sfide più affascinanti della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I campioni d’Europa arriveranno all’Allianz Stadium per quello che è il vero scontro diretto del gruppo, soprattutto dopo l’esordio che ha visto vincere sia i bianconeri che i Blues. Entrambe le squadre arriveranno cariche di stanchezza dopo i tanti impegni, ma consapevoli che sarà un crocevia fondamentale per il primo posto. Certo, ci sarà qualche noia di formazione dal momento che le condizioni di alcuni non sono al top. La Juve dovrà senza dubbio valutare alcuni giocatori dopo la partita contro la Sampdoria, Chiesa non era al meglio ma giocherà e poi anche in difesa bisognerà fare attenzione alle forze.

Ma pure Tuchel rischia di perdere qualche pezzo: in questi minuti il Chelsea sta giocando la supersfida col Manchester City a Stamford Bridge. Sul risultato di 0-0, i Blues hanno dovuto rinunciare a Reece James dopo appena 28 minuti. L’esterno ha preso una botta alla caviglia destra, probabilmente per uno scontro di gioco con Grealish, lasciando il campo a Thiago Silva. Il brasiliano è entrato al centro della difesa, con lo spostamento di Azpilicueta. Una tegola importante per Tuchel, che rischia di non avere a disposizione uno dei suoi titolarissimi anche contro la Juventus.