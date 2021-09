Inter, ancora escluso dai convocati: “Non ne usciamo più”

Ancora esclusione dai convocati per Joaquin Correa dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna. La sua assenza preoccupa i tifosi

L’Inter scenderà in campo oggi pomeriggio alle 18 contro l’Atalanta per la sesta giornata di Serie A. Inzaghi si affiderà per larghi tratti all’undici tipo anche se non potrà ancora contare su Joaquin Correa, ancora precauzionalmente ai box dopo la botta contro il Bologna:

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 38 Sangalli, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 48 Satriano.

Una condizione fisica quella dell’attaccante argentino che inizia a preoccupare soprattutto i tifosi:

#Sanchez più integro fisicamente di #Correa. Non ne usciamo più — Piero Ausilio ® (@PierinoSuperTru) September 25, 2021

In ogni squadra c’è qualche giocatore che spiega ai nuovi come inserirsi nella società.A #Correa è toccato Sensi — Distinti Saluti (@distintisaluti) September 25, 2021

Pure io son pieno di dolori…alla mia età però! Dopo 40 x 4=160 ore/mese! E ha 27 anni, ero già in fabbrica da cinque, 10 ore al giorno +5 il sabato. Ma se fossi stato a casa, ogni volta che avevo male alla schiena, o alle braccia… 😠👇#Correa pic.twitter.com/3JVFvz9aS2 — Lorenzi Andrea (@LorenziAndrea2) September 25, 2021