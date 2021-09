Inter-Atalanta, attacco social: “Peggior acquisto della Serie A”

Un giocatore dell’Inter bersagliato su Twitter durante il primo tempo della sfida con l’Atalanta

Un giocatore dell’Inter bersagliato su Twitter durante il primo tempo della sfida con l’Atalanta, ora avanti per 2-1. Il nome è quello di Calhanoglu, arrivato a zero dal Milan per sostituire Eriksen. Il turco ha iniziato bene la stagione con gol e assist nella gara d’esordio contro il Genoa, poi nelle successive gare è andato sempre a fasi alterne, raggiungendo al massimo una sufficienza striminzita. Oggi, perlomeno nei primi quarantacinque minuti, l’ex rossonero è stato fin troppo deludente. Ecco alcuni tweet:

Non volevo dirlo ma Calhanoglu è forse il peggior acquisto della Serie A ad oggi — murciaNista (@illuminista2) September 25, 2021

Calhanoglu mi fa scendere il latte #InterAtalanta — Sabri (@sabry_vet) September 25, 2021

Calhanoglu imbarazzante — Felice (@felice_part2) September 25, 2021