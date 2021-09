DIRETTA Serie A, Inter-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Derby lombardo, in programma per la sesta giornata del campionato di Serie A, tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta di Gasperini

L’Inter continua ad inseguire il Napoli capolista del grande ex Luciano Spalletti, in vetta a punteggio pieno, e ospita l’Atalanta per la sesta giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, guidati da Simone Inzaghi, nel turno precedente hanno battuto, lontano dalle mura amiche e non senza difficoltà, la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, ex dal dente avvelenato, hanno conquistato i tre punti a domicilio contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez. All. S. Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti*; Napoli 15; Inter 13; Roma 12; Atalanta 10; Fiorentina 9; Lazio e Bologna 8; Torino e Udinese 7; Empoli 6; Juventus e Sampdoria 5; Sassuolo, Verona, Genoa e Spezia* 4; Venezia 3; Cagliari 2; Salernitana 1

*una partita in più