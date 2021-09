Coronavirus, bollettino 25 settembre: 3.525 nuovi casi

Diramato il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 25 settembre 2021; sono 3.525 i nuovi casi e 50 i decessi

Sono 3.525 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri furono 3.797). Dall’inizio della pandemia i casi positivi accertati nel nostro Paese sono ora 4.657.215. I morti per Covid nell’ultimo giorno sono stati purtroppo 50, per un totale di 130.653 decessi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Italia. I dati aggiornati sono stati diramati dal bollettino di oggi, sabato 25 settembre 2021, pubblicato dal Ministero della Salute.

Tra tamponi molecolari e antigenici, nell’ultima giornata sono stati eseguiti 357.491 test, con il tasso di positività che si attesta all’1%. Calano anche gli attualmente positivi che sono ora 102.574 (-982). I guariti totali salgono invece a 4.423.988 (+4.451). La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Lombardia (+478).