Scelta a sorpresa che riguarda il calciomercato Juventus. Il club bianconero deve cederlo nella prossima sessione di gennaio

La Juventus deve cederlo nel calciomercato di gennaio. E’ questa la scelta della maggior parte dei nostri follower Twitter, in risposta al sondaggio di stamane di Calciomercato.it. Per il 53,3%, infatti, il club bianconero deve vendere Dybala – col quale ancora non c’è un accordo (ma filtra ottimismo) per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 – nella finestra invernale che aprirà i battenti fra circa tre mesi.

Per il 28,9%, invece, ‘La Vecchia Signora’ dovrebbe esaudire le richieste dell’argentino e chiudere una volta per tutte la pratica prolungamento ormai aperta da più di un anno. Per il restante 17,8%, lasciarlo addirittura andar via a parametro zero.