La decisione di Pochettino su Donnarumma fa felice la Juventus

La decisione di Pochettino su Donnarumma non passa inosservata e sicuramente farà piacere alla Juventus

Spettatore pagato, ancora una volta. Mauricio Pochettino non cambia idea e spedisce ancora una volta in panchina Gianluigi Donnarumma. Anche contro il Montpellier, il tecnico del Psg sceglie Keylor Navas come portiere titolare. Una scelta già attuata in altre quattro occasioni su sei partite, escludendo le prime due gare quando l’estremo difensore italiano si era appena aggregato alla squadra francese e non è stato convocato al pari degli altri calciatori impegnati in estate con le rispettive nazionali. Continua quindi il difficile momento per Donnarumma che probabilmente si aspettava che i primi mesi parigini andassero in un altro modo.

Calciomercato Juventus, ancora panchina per Donnarumma

Negli ultimi giorni era trapelato il malcontento di Donnarumma per la situazione al Psg. Una situazione che la Juventus segue molto interessata. Non è un segreto che i bianconeri abbiano provato a prendere il portiere prima che si accasasse al Psg. Le incertezze mostrate da Szczesny in questo avvio di stagione hanno riacceso il dibattito sul futuro dell’estremo difensore polacco.

Un Donnarumma in panchina per buona parte della stagione, potrebbe davvero portare alla separazione immediata dal club parigino riaccendendo l’interesse della Juventus (e non solo). Ovviamente rispetto a giugno ci sarebbe da trattare anche con la società transalpina e non soltanto con il calciatore. Situazione comunque da monitorare con la certezza della quinta panchina di Donnarumma.