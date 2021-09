Pericolo per Theo Hernandez, Milan al contrattacco

Il Milan fa i conti con il pericolo PSG per il futuro di Theo Hernandez, Maldini va al contrattacco e prepara il rinnovo

Con due assist e un gol in sei presenze totali, anche in questo inizio di stagione Theo Hernandez si sta confermando come uno dei migliori terzini del panorama internazionale. Sotto contratto col Milan fino al 2024, il francese ha finalmente catturato anche le attenzioni del Ct Deschamps. Tuttavia, a preoccupare i rossoneri sono gli interessi di calciomercato. Il PSG, riporta infatti il ‘Corriere dello Sport’, starebbe pensando al suo profilo come rinforzo per la difesa, ma Maldini avrebbe già in mente il contrattacco per blindare il suo gioiello.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Kessie: doppio piano B a gennaio

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, si pensa al rinnovo di Theo Hernandez

LEGGI ANCHE >>> Mourinho infiamma il calciomercato, messaggio ufficiale a Juve e Milan

Nonostante la scadenza del contratto di Theo Hernandez sia ancora lontana, considerando anche l’ingaggio relativamente basso (circa 2 milioni di euro a stagione), già nei prossimi mesi le parti potrebbero sedersi al tavolo per lavorare al rinnovo con conseguente adeguamento economico. Una mossa importante, quella del Milan, che spiazzerebbe le strategie dei molteplici acquirenti.