Benitez ‘risolve’ un problema della Juventus: affare a gennaio

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista un giocatore che i bianconeri avrebbero voluto cedere in estate. Benitez in soccorso

Uno dei tanti ‘problemi’ della Juventus potrebbe risolverlo Rafa Benitez. Il tecnico dell’Everton è ora a caccia di un degno sostituto di James Rodriguez, come noto trasferitosi in Qatar, all’Al-Rayyan. In Spagna e non solo fanno il nome di van de Beek del Manchester United, peraltro da tempo in orbita bianconera, ma il club di Liverpool potrebbe ‘guardare’ in casa Juve con la quale vanta ottimi rapporti come conferma il recentissimo affare Kean.

Il giocatore che potrebbe entrare nei radar dell’Everton per il post James Rodriguez, in estate offerto vanamente al Milan, è Aaron Ramsey. Cherubini e soci hanno già provato l’estate scorsa, ma anche quella di un anno fa, a liberarsi del gallese. Evidentemente, però, non ci sono riusciti, per colpa soprattutto del suo ingaggio netto di oltre 7 milioni di euro. Pur di liberarsi del suo elevato stipendio, la Juventus lo cederebbe pure in prestito. con magari annesso diritto di riscatto sui 20 milioni di euro.