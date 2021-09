Tegola in Serie A, UFFICIALE: terzo pesante ko, out sei mesi!

Tegola in casa Cagliari. Il centrocampista Marko Rog dovrà star fuori per almeno sei mesi dopo l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro

Continua il calvario di Marko Rog. Il centrocampista del Cagliari dovrà star fuori dai campi di gioco, almeno per altri sei mesi. L’ex Napoli – come si legge sul sito ufficiale dei sardi – si è “sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal Prof. Pier Paolo Mariani, è riuscita perfettamente. Il centrocampista croato inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo”. Come detto i tempi stimati per il recupero per il centrocampista, dopo la terza importante operazione, sono di circa 6 mesi.