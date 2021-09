Napoli, mini turnover per Spalletti: ma quanti rientri in vista

Il Napoli, stasera a Genova con la Sampdoria, ancora con rotazioni ridotte, ma Spalletti si prepara a ritrovare diversi elementi a breve.

Napoli stasera in campo contro la Sampdoria per provare a riportarsi in testa alla classifica e rispondere a Milan e Inter. Spalletti effettuerà pochi cambi rispetto alla vittoria con l’Udinese: dovrebbe trovare posto Zielinski in luogo di Elmas, possibili gli avvicendamenti tra Manolas e Rrahmani e tra Lozano e Politano. Rotazioni ancora ridotte, ma presto l’infermeria azzurra dovrebbe svuotarsi.

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto sugli infortunati partenopei. Mertens dovrebbe tornare tra i convocati tra la gara con il Cagliari e quella con lo Spartak Mosca, manca poco anche al rientro di Demme e Lobotka. E occhio anche a quello di Ghoulam, per cui ci vorrà ancora un po’ di tempo ma potrebbe essere una alternativa importante in prospettiva.