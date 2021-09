Non solo buone notizie per Spalletti: ko in Sampdoria-Napoli

Problemi per Spalletti in avvio di secondo tempo di Sampdoria-Napoli: Rrahmani costretto al cambio dopo una pallonata in testa

Non tutto fila liscio per il Napoli di Luciano Spalletti. Contro la Sampdoria dal punto di vista del risultato gli azzurri possono ampiamente sorridere (al 55′ il punteggio è di 3-0 per i partenopei), la squadra campana deve fare i conti con un problema fisico. Il difensore kosovaro ha, infatti, chiesto il cambio dopo una pallonata in volto. Spalletti al suo posto ha mandato in campo Manolas, finito in panchina dopo lo svarione contro la Juventus.