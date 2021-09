Insulti a Maignan in Juventus-Milan: colpevole identificato e denunciato

E’ stato identificato e denunciato il tifoso della Juventus che in occasione della gara contro il Milan ha insultato Maignan

Identificato e denunciato il tifoso della Juventus che ha rivolto insulti razzisti al portiere del Milan Mike Maignan in occasione del big match di domenica scorsa. Un episodio che aveva fatto molto discutere con il club bianconero che si era subito attivato per identificare il colpevole. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Lo stesso estremo difensore francese aveva voluto commentare l’accaduto con un post sui propri canali social che ha riscosso molto successo. Ora, come confermano le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il caso viene chiuso con il responsabile che è stato individuato e denunciato.