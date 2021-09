Inter-Atalanta, i tre dubbi di Inzaghi per sabato sera

Inter-Atalanta, i campioni d’Italia preparano la super sfida ai bergamaschi: Inzaghi valuta le condizioni di tre giocatori.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Dopo il prezioso successo contro la Fiorentina, l’Inter si prepara per la prossima sfida, altrettanto di alto profilo. A San Siro, arriva l’Atalanta, per un vero e proprio big match da cui Simone Inzaghi attende altre risposte importanti. Il tecnico deve però gestire energie e condizioni fisiche dei suoi e valuta la situazione relativa ad alcuni elementi.

LEGGI ANCHE >>> Vuole tornare in Serie A | Derby d’Italia tra Juventus e Inter

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto sugli acciaccati nerazzurri. Per Barella, che aveva accusato fastidi a una coscia martedì sera, nessun problema. Dovrebbe essere regolarmente in campo. Non ci sarà invece Vidal, che non ha ancora recuperato e salterà molto probabilmente anche la Champions contro lo Shakhtar. Correa sta meglio, ma si deciderà se convocarlo o meno per sabato soltanto nelle prossime ore.