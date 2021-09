DIRETTA Serie A, Torino-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra il Torino di Juric e la Lazio di Sarri in tempo reale

Il Torino e la Lazio si affrontano in una gara del turno infrasettimanale di campionato valida per la quinta giornata di Serie A. I granata di Juric cercano di allungare la striscia di due vittorie consecutive per operare il sorpasso in classifica sui capitolini. I biancocelesti di Sarri, invece, hanno bisogno di invertire la tendenza e tornare al successo dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due uscite. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Juric

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Moro. All. Sarri (squalificato, in panchina Martusciello)

CLASSIFICA: Inter* e Milan* 13 punti, Napoli 12, Atalanta* 10, Roma 9, Fiorentina* 9, Bologna* 8, Udinese 7, Lazio 7, Torino ed Empoli* 6, Sampdoria 5, Juventus* 5, Sassuolo* 4, Spezia, Genoa* e Verona* 4, Venezia* 3, Cagliari 2, Salernitana* 1

* una gara in più