Coronavirus, Fondazione GIMBE: “Scendono ancora i nuovi casi”

Nel consueto report settimanale della Fondazione GIMBE, l’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia: dati incoraggianti.

Miglioramento nell'andamento settimanale dell'epidemia di Coronavirus in Italia, stando al consueto report diffuso dalla Fondazione GIMBE. Il monitoraggio della settimana dal 15 al 21 settembre ha confermato il trend positivo dell'ultimo mese: ancora in calo i nuovi casi (-14,9%), i ricoveri (-5,5%) e le terapie intensive (-6,9%). Rimangono stabili, invece, i decessi. Per quanto riguarda i vaccini, si è registrato un calo nelle somministrazioni (1,48 milioni): sono stati solamente 486mila i nuovi vaccinati questa settimana.

Il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta ha dichiarato: “Nonostante la considerevole disponibilità di dosi, il numero di nuovi vaccinati settimanali, dopo la timida risalita di fine agosto, nell’ultima settimana è crollato intorno a quota 487mila”. Cartabellotta, poi, sulla scuola ha aggiunto: “A fronte delle nuove evidenze scientifiche, il mondo della scuola si ritrova all’inizio del nuovo anno scolastico senza una strategia di screening sistematico di personale e studenti”.