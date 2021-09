CMIT TV | I verdetti della quinta di Serie A: SEGUI la DIRETTA!

I verdetti della quinta giornata di Serie A: analisi e commenti nella puntata speciale in onda sulla CMIT TV

Dopo Roma-Udinese, l’ultimo match del turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata di Serie A, puntata speciale della CMIT TV in cui verranno analizzati e commentati tutti i risultati dalla Juventus al Milan passando per l’Inter fino al Napoli di Spalletti tornato in testa grazie alla schiacciante vittoria a Genova contro la Sampdoria.

Conduce Marco Giordano, affiancato dai nostri Daniele Trecca, Giuseppe Barone e Ciro Troise. Ospite Enrico Camelio e Sofia Oranges di Canale 21.