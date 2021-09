Carabao Cup, eliminato il Manchester United di Cristiano Ronaldo

Sconfitta per il Manchester United di Cristiano Ronaldo contro il West Ham: i Red Devils estromessi dalla Carabao Cup

Non solo la Serie A, questa sera si è disputata anche la EFL Cup, nota come Carabao Cup per lo sponsor. Tante big in campo, e una in particolare si è distinta negativamente: è il Manchester United di Cristiano Ronaldo -non convocato-, uscito sconfitto contro il West Ham per 0-1. Decisiva la rete di Manuel Lanzini, che estromette dunque i Red Devils dalla competizione. Al Chelsea, invece, servono i rigori per battere l’Aston Villa. Mentre vincono senza particolari problemi Leicester e Arsenal.