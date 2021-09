Guaio Juve: ‘saltano’ 55 milioni. Restano alla corte di Allegri

L’Everton nuovamente sulle tracce di van de Beek per il centrocampo di Benitez. Più lontane le possibili cessioni alla Juve di Ramsey e Rabiot

L’Everton di Rafa Benitez cerca rinforzi a metà campo dopo l’addio di James Rodriguez. Il tecnico spagnolo guarda a gennaio per trovare un puntello di valore in quella porzione di campo e approfittare magari di qualche occasione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Benitez – come scrive il quotidiano AS – starebbe guardando con attenzione in casa Manchester United e alla situazione di Donny Van de Beek, che continua a non rientrare nelle grazie di Solskjaer all’Old Trafford. Il club di Liverpool sarebbe pronto così a tornare sotto per il nazionale olandese ex Ajax, già cercato con insistenza (con esito negativo) nell’ultima finestra estiva del mercato.

Calciomercato Juventus, l’Everton ci riprova per van de Beek: Ramsey e Rabiot scartati da Benitez

Van de Beek sarebbe in cima alla lista di Benitez, che nei mesi scorsi aveva messo anche i due juventini Ramsey e Rabiot sulla lista degli acquisti per il centrocampo dei ‘Toffees’. Soprattutto il gallese è stato cercato con insistenza, ma l’oneroso ingaggio che percepisce a Torino (quasi 8 milioni di euro netti a stagione) ha frenato l’Everton. Il possibile sbarco di van de Beek a Liverpool allontanerebbe così un’eventuale cessione di Ramsey da parte della Juventus, con l’ex Arsenal che rimane ai margini del progetto di Allegri alla Continassa.

Da escludere quindi, insieme a Ramsey, anche un assalto degli inglesi a Rabiot, con il francese che sta deludendo nonostante la fiducia concessagli dal tecnico toscano. Due mancate cessioni che costerebbero così a Cherubini e Agnelli l’incasso di circa 55 milioni di euro tra prezzo del cartellino e stipendi.