Calciomercato: addio Juventus, firma col Tottenham dell’ex Paratici

Ultimissime notizie di calciomercato per la Juventus. Dall’Inghilterra arriva l’indiscrezione del trasferimento imminente di un attaccante accostato anche alla società bianconera. La big di Premier League è disposta a privarsene, d’accordo con il giocatore.

Calciomercato, l’attaccante verso l’addio al Manchester United

Tra i nomi più chiacchierati in sede di calciomercato, in vista della sessione invernale di gennaio, c'è anche quello di Anthony Martial. Tra le società accostata al giocatore c'è anche la Juventus. L'arrivo al Manchester United di Cristiano Ronaldo, proprio dai bianconeri, ha infatti tolto ulteriore spazio al francese, facendolo retrocedere ulteriormente nelle gerarchie di Solskjaer. C'è grande abbondanza nel reparto offensivo dei 'Red Devils' e il classe 1995 potrebbe lasciare Manchester già a gennaio. Per restare però in Premier League.

Martial al Tottenham, Paratici pronto a sorpassare la Juventus

Si allontana la pista Martial per la società bianconera. Secondo quanto riportato dal 'The Express', il centravanti francese sarebbe pronto a firmare col Tottenham dell'ex Juve Paratici.

Gli ‘Spurs’ sono in prima fila per questo trasferimento di calciomercato al pari del Barcellona. Il club inglese sembra però in vantaggio a causa delle difficoltà economiche della società blaugrana. Tuttavia, forte della scadenza di contratto fissata nel 2024, il Manchester United chiede circa 40 milioni di euro per Martial. E la Juventus sembra già tagliata fuori.