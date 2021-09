Vuole tornare in Serie A | Derby d’Italia tra Juventus e Inter

Intreccio di calciomercato tra Juventus e Inter. Derby in vista per riportare in Italia un giocatore che farebbe comodo ad Allegri e a Inzaghi

In attesa di sfidarsi sul campo in Serie A tra un mese allo stadio ‘Meazza’, Inter e Juventus potrebbero dare vita ad un derby d’Italia sul terreno del calciomercato. I due club storicamente rivali, infatti, avrebbero messo gli occhi un una vecchia conoscenza del nostro campionato: un autentico jolly che farebbe le fortune dei tecnici Inzaghi e Allegri. Da un lato i meneghini sono alle prese con le trattative per il rinnovo dei contratti di diversi giocatori chiave dell’attuale scacchiere nerazzurro. Tra questi c’è Ivan Perisic, tra i migliori in campo nella vittoria con la Fiorentina, al quale non è stata ancora fatta un’offerta per restare alla Pinetina. Dall’altro i torinesi hanno bisogno di rinforzi per tornare ai vertici della classifica dopo una stagione molto deludente. Sulle fasce, in particolare, non convincono il giovane Pellegrini ed il troppo spesso infortunato De Sciglio.

Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per Castagne

La soluzione comune potrebbe rispondere al nome di Timothy Castagne, esterno della Nazionale belga che può giostrare sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, tanto nella difesa a tre quanto nella difesa a quattro. Esploso nell’Atalanta di Gasperini, dalla passata stagione milita in Premier League nel Leicester. Secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, però, avrebbe nostalgia della Serie A e vorrebbe tornare per vestire la maglia di un top club. I campioni d’Italia ci starebbero pensando per la prossima stagione, mentre la Juve potrebbe provare ad anticipare l’affare a gennaio con l’allievo Cherubini che potrebbe quindi avere la meglio sul maestro Marotta.