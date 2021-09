Il possibile ‘taglio’ del Barcellona che ingolosisce l’Inter

Il Barcellona riflette sulla posizione di un titolare che potrebbe finire sul mercato, suggestione Inter

In crisi di risultati e con il tecnico Koeman a rischio, il Barcellona in estate potrebbe cambiare ulteriormente la propria rosa. Tra i calciatori che potrebbero andare via c’è anche Marc ter Stegen. Il portiere tedesco non sta vivendo una grande stagione e dalla Spagna rilanciano l’ipotesi di un addio a giugno. L’ex Borussia ha un contratto fino al 2025 con ingaggio da circa cinque milioni di euro a stagione.

La sua valutazione si aggira intorno ai quaranta milioni di euro e il suo nome potrebbe tornare buono anche per la Serie A. Il tedesco può diventare un’idea per la Juventus in caso di Szczesny ma anche per un altro club italiano. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, idea ter Stegen dal Barcellona

Con Handanovic entrato nella parte finale della sua carriera e da tempo nel mirino delle critiche, l’Inter è alla ricerca di un estremo difensore per i prossimi anni. Il nome di ter Stegen potrebbe ingolosire i nerazzurri anche se le cifre dell’operazione non sono certo contenute.