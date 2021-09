Calciomercato Inter, sprint Juventus sull’ossessione di Inzaghi

Calciomercato Inter, un obiettivo nerazzurro e di Inzaghi viene seguito con grande attenzione anche dalla Juventus: nuovo duello.

Finora, l’Inter non sembra aver pagato dazio ai pesanti addii di Hakimi e Lukaku, che sono stati rimpiazzati sul mercato da giocatori che stanno dando il loro contributo. Simone Inzaghi è soddisfatto della sua rosa ma vorrebbe, in prospettiva, ulteriori rinforzi. Marotta e Ausilio sono al lavoro per accontentarlo, in particolare il tecnico sarebbe ‘ossessionato’ da un giocatore che vorrebbe a tutti i costi. Ma per il quale si prospetta un nuovo duello di mercato con la Juventus.

Calciomercato Inter, testa a testa con la Juventus (e non solo) per Gosens

Si tratta di Robin Gosens, l’esterno tedesco per il quale l’allenatore interista farebbe follie e otterrebbe quello che ha sulla fascia destra con Dumfries, già padrone di quella zona di campo. Secondo gli spagnoli di ‘Fichajes.net’, si rinnova la sfida con la Juve per l’atalantino, già monitorato da tempo, per il quale però i bergamaschi continuano a sparare alto. Occhio anche al Liverpool, con il connazionale Klopp che stravede per il mancino sempre più giocatore totale.