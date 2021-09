Ancora problemi per la trasmissione delle gare su DAZN: numerosi i disservizi segnalati dagli utenti

Ancora problemi segnalati dagli utenti per DAZN. In occasione delle due gare di Serie A relative al turno infrasettimanale, Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, molti sono gli utenti che non stanno riuscendo a vedere i due match. Schermo nero con un messaggio di errore in cui si legge: “Al momento c’è un problema nell’aprire DAZN. Prova a riaprire l’applicazione o il browser più tardi”. Se la gara dell’Olimpico è trasmessa anche da Sky, quella di Marassi è in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Numerosi i post degli utenti arrabbiati per il disservizio: “Ogni volta è un terno al lotto vedere qualcosa che ho pagato” scrive un utente, mentre un altro urla “vergogna”. Un problema che in queste prime cinque giornate si è riproposte in varie occasioni e che ha portato a numerose proteste sui social che si sono presentate anche in questa occasione.

Ecco alcuni tweet:

@DAZN_IT scusate ma è possibile capire perché ho questo messaggio di errore e non riesco a vedere nulla?

Ogni volta è un terno al lotto vedere qualcosa che ho pagato. pic.twitter.com/mTYXQQtXCr — FabioS (@fabiose1979) September 23, 2021

#DAZN da app cellulare funziona, da pc tutto nero. Tra un anno saranno costretti a dare i diritti a sky — VictorHugoMorales (@NoEdgeForUs) September 23, 2021