Serie A, 5a giornata: sorride il Milan grazie a Theo, vince l’Empoli

Vittoria per il Milan in casa contro il Venezia grazie a Theo Hernandez, tre punti anche per l’Empoli sul campo del Cagliari

Terminano anche le partite del mercoledì in questo turno infrasettimanale di Serie A. Tre punti importantissimi del Milan a San Siro contro il Venezia, dopo un primo tempo ben giocato dai ragazzi di Paolo Zanetti, portato sullo 0-0, in cui si è negativamente distinto Alessandro Florenzi. Poche le occasioni nitide per i rossoneri, i quali hanno dovuto aspettare la ripresa per sbloccare il match. Decisivo l’ingresso di Theo Hernandez, che ha prima servito l’assist per il gol di Brahim Diaz e segnato il gol del raddoppio.

Sull’altro campo, c’è già la prima sconfitta di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari dopo il 2-2 all’Olimpico contro la Lazio. Nel primo tempo è Di Francesco che, con una deviazione di Ceppitelli, porta in vantaggio l’Empoli. I sardi non mollano e colpiscono anche un palo con Keita, ma nella ripresa Stulac sigla lo 0-2 con un super gol dalla distanza. Seconda vittoria in campionato per i toscani.

MILAN-VENEZIA 2-0: 68′ Brahim Diaz, 82′ Theo Hernandez

CAGLIARI-EMPOLI 0-2: 29′ Di Francesco, 69′ Stulac

CLASSIFICA SERIE A: Inter* e Milan* 13 punti, Napoli 12, Atalanta* 10, Roma 9, Fiorentina* 9, Bologna* 8, Udinese 7, Lazio 7, Torino ed Empoli* 6, Sampdoria 5, Juventus* 5, Sassuolo* 4, Spezia, Genoa* e Verona* 4, Venezia* 3, Cagliari 2, Salernitana* 1

* una gara in più