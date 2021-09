Le condizioni di Chiesa dopo la prima vittoria: parla Allegri

Vittoria per la Juventus al Picco contro lo Spezia, grande prova da Federico Chiesa uscito malconcio a 5′ dalla fine del match

Prima vittoria in campionato per la Juventus in Serie A in questa stagione. Il pareggio contro il Milan aveva fatto storcere il naso a Massimiliano Allegri, che ha provato a spronare i suoi invitandoli a capire cosa voglia dire indossare la maglia bianconera. Questo pomeriggio ha avuto risposte importanti da alcuni elementi. Tra questi c’è Federico Chiesa, che ha segnato anche il gol del momentaneo 2-2 contro lo Spezia. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Chiesa è stato poi sostituito all’84’, per far posto a Kulusevski. L’esterno offensivo italiano aveva speso tanto e una volta accomodatosi in panchina, ha ricevuto la borsa del ghiaccio sulla coscia. Allegri ha poi dichiarato nel post-partita: “Ha chiesto il cambio perché si stava indurendo di nuovo il flessore“.