Emergenza Milan, UFFICIALE: operazione e tre mesi di stop

Il Milan perde il calciatore per infortunio. Si è sottoposto a intervento chirurgico, come comunicato ufficialmente dal club

Il Milan perde una pedina che poteva rilevarsi molto utile per Stefano Pioli in questa stagione. Alessandro Plizzari, infatti, non sarà a disposizione per circa tre mesi. Per il portiere si è reso necessario l’intervento chirurgico, a seguito di una tendinopatia rotulea. Il club rossonero, negli ultimi minuti, ha fatto il punto della situazione sull’operazione e sulla situazione attuale. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il Milan perde Plizzari: intervento chirurgico e comunicato

Plizzari ai box, nuova tegola per Pioli, questa volta tra i pali. Di seguito il comunicato ufficiale del Milan: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Alessandro Plizzari è stato sottoposto a intervento chirurgico per risolvere una tendinopatia rotulea bilaterale. L’operazione, eseguita nella Clinica La Madonnina dal consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni alla presenza del medico sociale rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscita. La prognosi è di tre mesi”.