Non c’è pace per Sarri: UFFICIALE, infortunio per il big!

Sarri perde anche Zaccagni: è ufficiale l’infortunio del neo acquisto della Lazio, che salterà il Torino e il derby con la Roma

Nuova tegola per Maurizio Sarri in vista dei prossimi impegni della Lazio. Il tecnico biancoceleste perde Mattia Zaccagni per infortunio. Il fantasista salterà la trasferta di Torino e con ogni probabilità anche il derby di domenica contro la Roma.

Questo il comunicato ufficiale diffuso dalla società biancoceleste: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”.