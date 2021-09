Juventus, paura per Arthur: incidente stradale senza conseguenze

Incidente stradale questa mattina a Torino per Arthur: nessuna conseguenza per il centrocampista brasiliano.

Fortunatamente solo qualche attimo di paura questa mattina per Arthur Melo, centrocampista della Juventus. Il brasiliano ex Barcellona è stato vittima oggi di un incidente stradale con la sua Ferrari grigia a Torino, senza riportare comunque particolari conseguenze, come raccolto da Calciomercato.it.

L’incidente non è da attribuire ad Arthur, che sta bene e ha lasciato incolume la vettura danneggiata soprattutto sulla fiancata. Il centrocampista bianconero, fermo da diverse settimane dopo l’operazione per rimuovere la calcificazione ossea alla gamba, si stava recando al J-Medical per delle visite di controllo. Come sottolineato ieri da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre-Spezia, l’ex Barça dovrebbe ritornare in gruppo e quindi a disposizione dopo la sosta per le Nazionali di ottobre.