DIRETTA Serie A, Salernitana-Verona | Segui la cronaca LIVE

Si apre il mercoledì della quinta giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Salernitana di Castori e il Verona di Tudor

Dopo l’importantissima vittoria del turno precedente contro la lanciatissima Roma di José Mourinho, il Verona fa visita alla Salernitana per la quinta giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, guidati in panchina da Fabrizio Castori, sono ancora a quota zero punti in classifica e sono reduci dalla sconfitta interna, di misura, patita contro l’Atalanta. I gialloblu di Igor Tudor, alla seconda partita sulla panchina degli scaligeri, arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo e hanno intenzione di allungare la striscia positiva. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-VERONA

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Simy, Ribery. All. Castori

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Kalinic. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 13, Napoli 12, Milan 10, Atalanta* 10, Roma 9, Fiorentina* 9, Bologna* 8, Udinese 7, Lazio 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo* 4, Spezia e Genoa* 4, Verona 3, Venezia 3, Empoli 3, Juventus 2, Cagliari 2, Salernitana 0

* una gara in più