James Rodriguez smuove il calciomercato: UFFICIALE il trasferimento

James Rodriguez vola in Qatar e si trasferisce definitivamente all’Al Rayyan per le prossime tre stagioni: ora è ufficiale

Mancava solo l’ufficialità, che ora è arrivata. James Rodriguez lascia definitivamente l’Everton e il calcio europeo per approdare in Medio Oriente. Più precisamente, l’ex Real Madrid giocherà in Qatar con la maglia dell’Al Rayyan. Lo stesso club arabo ha annunciato il colpo sul proprio profilo Twitter, con il trequartista che ha firmato un contratto di tre stagioni. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il colombiano era stato accostato anche al Milan nell’ultima sessione di calciomercato, ma poi i rossoneri non hanno affondato il colpo. Non è da escludere, però, un possibile trasferimento in futuro al PSG prima della scadenza dell’accordo, dal momento che i proprietari del club francese potranno valutare le sue prestazione direttamente nel campionato Qatariota, dettaglio non da sottovalutare.

Di seguito il tweet dell’Al Rayyan.