Effetto Mazzarri svanito, Cagliari ko con contestazione

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli, fischi e contestazione contro il Cagliari: nel mirino il presidente Giulini

L’arrivo di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari al posto di Semplici sembrava aver dato la scossa alla squadra. Il pareggio in trasferta contro la Lazio sembrava un messaggio chiaro ed, invece, alla prima del tecnico toscano in casa è arrivata una sconfitta. L’Empoli si è imposto per 2-0 lasciando Mazzarri con tanti dubbi e alle prese anche con la contestazione dei tifosi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come riferito da ‘DAZN’, infatti, durante il match sono partiti diversi cori contro il presidente Giulini. A fine gara poi i calciatori che sono andati sotto la curva per salutare i tifosi sono stati subissati di fischi.