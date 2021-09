Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 per parlare delle partite del prossimo turno di Serie A e non solo

Ritorna il consueto appuntamento con il TG della CMIT TV. A partire dalle ore 14, come sempre, saremo in diretta canale Twitch di Calciomercato.it per tutte le ultime notizie. Commenteremo insieme la chiusura della quarta giornata di Serie A col successo del Napoli, per poi sviscerare tutti gli aggiornamenti in vista del quinto turno che inizia oggi: dall’Inter al Milan passando per Roma, Lazio e Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Conduce Fabio Tarantino che sarà affiancato dai nostri Giorgio Musso, Mirko Calemme, Ciro Troise, Giorgio Trobbiani e Martin Sartorio. Ospite del pomeriggio Gabriele Manzo di RTL 102.5.