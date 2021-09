CMIT TV | Milan: “Kessie non è più quello della scorsa stagione”

In diretta sulla CMIT TV abbiamo analizzato l’inizio di stagione di Kessie con Beatrice Sarti: “Non è più quello della scorsa stagione”

Nel day-after di Juventus-Milan, abbiamo analizzato quelli che sono stati i temi più importanti emersi dal big match dell’Allianz Stadium. Insieme a noi sulla CMIT TV è intervenuta anche Beatrice Sarti, giornalista di ‘Radio Rossonera’, che ha parlato anche dell’inizio di stagione zoppicante di Franck Kessie. Guarda il video per ascoltare l’intera riflessione sul momento dei rossoneri. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



La giornalista sull’ivoriano ha dichiarato: “Non è più quello della scorsa stagione”. Kessie andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e le trattative per il rinnovo non stanno procedendo in maniera spedita. Per la stagione del Milan, però, ritrovare il miglior Kessie è fondamentale.