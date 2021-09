Moggi stronca Allegri: “La Juventus paga i suoi errori”

Moggi ha commentato Juventus-Milan e la gestione della partita di Massimiliano Allegri

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La Juventus ha iniziato nel peggiore dei modi il proprio cammino in campionato, raccogliendo solo 2 punti nelle prime quattro giornate. Il distacco dal Napoli capolista è già di 10 punti, e come spesso accade in questi casi al centro delle critiche c’è l’allenatore, Massimimiliano Allegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus-Milan, Dybala da espellere? Facciamo chiarezza

In particolare, Luciano Moggi si è espresso così su ‘Libero’: “Ci sarebbe da domandarsi perché, nella seconda parte della gara, i vari Dybala, Cuadrado, Morata, siano stati gradatamente tolti tutti dalla competizione, a parte Morata per infortunio, senza pensare minimamente che l’intero complesso ne potesse risentire. […] Sorge il sospetto che non sia stato un calo della Juventus, ma piuttosto l’errore per aver tolto troppa qualità dal campo bianconero. Da parte nostra abbiamo visto un progresso della squadra”.