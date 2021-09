Tegola in casa PSG, infortunio al ginocchio per Messi

Lionel Messi non è ancora riuscito a imporsi nella sua nuova avventura al PSG. Ora anche lo stop per infortunio per la Pulce: le ultime novità

Lionel Messi è diventato clamorosamente un nuovo calciatore del PSG, durante l’ultima estate di calciomercato. Il fenomeno argentino, dopo un addio inaspettato e doloroso al Barcellona, non è ancora riuscito ad ambientarsi al meglio nella compagine di Ligue 1. Ancora nessun gol all’attivo con il suo nuovo club e un po’ di tensione con Mauricio Pochettino al momento della sostituzione contro il Lione. Ora un nuovo imprevisto che non ci voleva per l’argentino. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

PSG, infortunio al ginocchio per Messi: i dettagli

Messi, infatti, ha subito un infortunio che lo costringerà a saltare la partita contro il Metz. L’ex Barcellona patisce una botta al ginocchio che lo terrà ai box per qualche giorno. In particolare, la risonanza magnetica ha evidenziato i segni di una contusione ossea. Nuovi aggiornamenti medici arriveranno tra 48 ore. Momento no per la Pulce, in attesa di tornare a brillare in campo.