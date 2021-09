Gli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel riscaldamento di Juventus-Milan hanno fatto presto il giro del web. La reazione del club rossonero

A margine della super sfida di domenica sera tra Juventus e Milan è venuto a galla un pessimo episodio di razzismo che ha visto coinvolto Mike Maignan nei panni della vittima. Come evidenziato da un video circolato in rete sono stati rivolti al portiere francese dei deplorevoli insulti razzisti a margine del riscaldamento pre-partita. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Insulti razzisti a Maignan in Juventus-Milan | Si lavora per trovare il colpevole

LEGGI ANCHE >>> Pirlo può tornare in grande stile, è il preferito del presidente

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Juventus si è già mobilitata da ieri con le telecamere di sorveglianza per individuare e punire il colpevole. Intanto il Milan fa sapere che in merito agli insulti a stampo raziale rivolti a Maignan, il club rossonero si è prontamente messo in contatto con la stessa società bianconera nella giornata di ieri per individuare i responsabili.