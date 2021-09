Fiorentina-Inter termina tra le polemiche: “Manca un rigore!”

Fiorentina Inter: i nerazzurri reclamano un calcio di rigore per un contatto ai danni di Dumfries. Furia social dei tifosi

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’Inter rimonta la Fiorentina e si riprende la vetta momentanea della classifica. La squadra di Inzaghi la ribalta nella ripresa grazie ai gol di Darmian, Dzeko e di Perisic. Tuttavia, non sono mancate le polemiche nel finale. I viola sono infatti rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Nico Gonzalez, mentre l’Inter recrimina per un calcio di rigore non assegnato dall’arbitro Fabbri. Il contatto ai danni di Dumfries fa infuriare anche i tifosi nerazzurri sui social. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it:

Ennesimo rigore non dato. ✅ #FiorentinaInter — Nati per ridimensionare (@Sanfra1407) September 21, 2021

Ma come fa a non essere rigore su Dumfries? — Andrea (@Andre_Inter4) September 21, 2021

E manca un rigore — Federico (@FNpv) September 21, 2021

Era rigore su dumfries — i centri federali (@bmark85) September 21, 2021