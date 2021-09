I consigli al Fantacalcio per la quinta giornata di Serie A!

Chi schierare al fantacalcio, alla quinta giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Non c’è pausa per il campionato italiano di Serie A. Appena poche ore fa il Napoli di Luciano Spalletti ha regolato l’Udinese di Luca Gotti in occasione della quarta giornata, ma è già tempo del quinto turno che oggi vedrà protagoniste l’Inter, impegnata a Firenze, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Chiude il turno la Roma di Josè Mourinho.

Bologna-Genoa martedì ore 18:30

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Bonifazi, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Badelj, Touré; Hernani, Rovella, Fares; Destro.

Hot: Soriano difficilmente delude! Ci piacciono Svanberg e Fares

Not: Vanheusden continua a convincerci poco

Sorpresa: Barrow può finalmente uscire dal letargo

Atalanta-Sassuolo martedì ore 20:45

ATALANTA (3-4-1-2) Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Boga; Scamacca.

Hot: Gosens-Berardi pronti a tornare a far bonus! Zappacosta-Raspadori da schierare

Not: stavolta Toljan potete lasciarlo fuori

Sorpresa: Demiral per il classico gol dell’ex

Fiorentina-Inter martedì ore 20.45

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Hot: Vlahovic-Lautaro, la sfida del gol! Bonaventura-Brozovic promossi

Not: Biraghi può sentire troppo la partita

Sorpresa: Calhanoglu sa come risorgere a Firenze

Salernitana-Verona mercoledì ore 18.30

SALERNITANA (3-5-2) Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M.Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Jaroszynski; Simy, Ribery.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak; Caprari, Kalinic.

Hot: finalmente Simy. Barak-Lazovic sono tornati uomini Fanta!

Not: Strandberg ci convince poco

Sorpresa: Ilic può tornare a stupire con bonus pesanti

Spezia-Juventus mercoledì ore 18.30

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Ferrer; Maggiore, Bourabia, Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Kean.

Hot: Kean-Chiesa, è l’ora della verità! Sì a Cuadrado e Bastoni

Not: difficile fidarsi di Hristov. Rischia davvero tanto

Sorpresa: de Ligt ha voglia di mettere a tacere un po’ di voci!

Cagliari-Empoli mercoledì ore 20.45

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

Hot: Keita è in grande forma. Attenzione a Bajrami

Not: Mancuso non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Marin è più di una scommessa

Milan-Venezia mercoledì ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Hot: Brahim Diaz può dire la sua, bene anche Tonali e Kessie

Not: Mazzocchi potrebbe andare in seria difficoltà

Sorpresa: Vacca ha giocato un’ottima gara con lo Spezia

Sampdoria-Napoli giovedì ore 18.30

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Askildsen, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Hot: Caputo va schierato! Osimhen e Fabian sono le certezze

Not: Damsgaard deve ancora ingranare

Sorpresa: arriverà il primo sigillo di Anguissa?

Torino-Lazio giovedì ore 18.30

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Hot: Brekalo ha giocato alla grande a Sassuolo. Luis Alberto deve riscattarsi!

Not: Rodriguez potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Cataldi cerca di bissare il gol col Cagliari

Roma-Udinese giovedì ore 20.45

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

Hot: Non si può rinunciare a Pellegrini. Ok Pereyra

Not: Pussetto potrebbe soffrire

Sorpresa: Karsdorp a caccia di bonus