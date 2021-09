Diretta Fiorentina-Inter | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Fiorentina-Inter, uno dei tre anticipi della quinta giornata di Serie A: fischio d’inizio alle 20.45

Match clou della quinta giornata di Serie A, Fiorentina-Inter mette di fronte due delle squadre più in forma del campionato. Reduce dal roboante 6-1 contro il Bologna, Simone Inzaghi deve rinunciare agli infortunati Correa, Sensi e Vidal e questo non gli ha consentito di fare troppo turnover in mediana e in attacco. Vincenzo Italiano, dal canto suo, si gode le tre vittorie consecutive in campionato e spera di poter calare il poker questa sera dopo aver fatto riposare alcuni uomini chiave contro il Genoa. Il bilancio delle ultime cinque sfide al Franchi in campionato recita una vittoria a testa e tre pareggi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Benassi, Nastasic, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

