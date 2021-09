DIRETTA Serie A, Bologna-Genoa | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Mihajlovic e il Genoa di Ballardini in tempo reale

Il Bologna affronta il Genoa nel primo anticipo del turno infrasettimanale valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Da un lato gli emiliani di Mihajlovic vogliono rialzare subito la testa dopo la tennistica sconfitta subita con l’Inter e tornare nei quartieri alti della classifica. Dall’altro i liguri di Ballardini hanno bisogno di un risultato positivo per non rischiare di essere risucchiati nella zona caldissima. Calciomercato.it vi offre la sfida tutta rossoblu del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Badelj, Touré, Rovella, Fares; Destro, Pandev. All. Ballardini

CLASSIFICA: Napoli punti 12, Inter 10, Milan 10, Roma 9, Fiorentina 9, Udinese 7, Lazio 7, Atalanta 7, Bologna 7, Torino 6, Sampdoria 5, Sassuolo 4, Spezia 4, Verona 3, Genoa 3, Venezia 3, Empoli 3, Juventus 2, Cagliari 2, Salernitana 0.