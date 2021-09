Diretta Atalanta-Sassuolo | Formazioni ufficiali e cronaca live

Nel turno infrasettimanale di Serie A, Calciomercato.it seguirà in tempo reale anche Atalanta-Sassuolo, in programma alle 20.45

Reduce da due sconfitte consecutive contro Roma e Torino, il Sassuolo proverà a rialzare la testa questa sera in casa dell’Atalanta, in uno dei tre anticipi della quinta giornata di Serie A. Mister Dionisi dovrà fare ancora a meno di Obiang e Romagna, mentre Gasperini ritrova de Roon, al rientro dopo la squalifica. Tra campionato e Coppa, le ultime cinque sfide a Bergamo hanno visto imporsi sempre i nerazzurri, con un bottino di ben sedici gol fatti e cinque subiti. Una tendenza decisamente negativa per i neroverdi, che sperano di poter invertire il trend già a partire da questa sera. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Magnanelli; Berardi, Traore, Boga; Defrel. All. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: